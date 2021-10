Locatelli: “Perdere dispiace sempre. Con il Belgio vogliamo subito il riscatto. Juve? L’ho voluta fortemente” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Manuel Locatelli, centrocampista della Juve e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro il Belgio, valida per il terzo e quarto posto della Nations League. Queste le parole del giocatore: “E’ stato un dispiacere Perdere, è una competizione che avremmo voluto vincere, soprattutto perchè la fase finale si giocava in Italia, ma ormai è andata. Ora dobbiamo vincere, anche per il Ranking. Con il Belgio non varrà molto dal punto di vista di classifica o per un trofeo, ma varrà per provare cose diverse e soprattutto tornare a vincere. Donnarumma? E’ tranquillo, l’abbiamo abbracciato, i fischi non lo hanno ferito”. Sul ko con la Spagna: “Loro giocano così da tanto tempo. Ci avevano già messo in difficoltà all’Europeo, ora sono emerse di più, magari ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Manuel, centrocampista dellae della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro il, valida per il terzo e quarto posto della Nations League. Queste le parole del giocatore: “E’ stato unre, è una competizione che avremmo voluto vincere, soprattutto perchè la fase finale si giocava in Italia, ma ormai è andata. Ora dobbiamo vincere, anche per il Ranking. Con ilnon varrà molto dal punto di vista di classifica o per un trofeo, ma varrà per provare cose diverse e soprattutto tornare a vincere. Donnarumma? E’ tranquillo, l’abbiamo abbracciato, i fischi non lo hanno ferito”. Sul ko con la Spagna: “Loro giocano così da tanto tempo. Ci avevano già messo in difficoltà all’Europeo, ora sono emerse di più, magari ...

