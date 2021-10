Lobby nera, Borghezio si smarca: «Terza Lega? Non parlavo di fascisti». Video in procura, Ciocca querela il Barone nero (Di venerdì 8 ottobre 2021) «Con l’estrema destra di Milano non ho contatti. Conosco Jonghi Lavarini da tempo, l’ho incontrato a Milano durante la campagna elettorale, mi ha solo dato un passaggio». Queste le parole di Mario Borghezio, già europarlamentare della Lega, commentando all’Adnkronos la seconda puntata della Video inchiesta “Lobby nera” di Fanpage trasmessa ieri sera, come già accaduto con la prima puntata, da Piazzapulita, il programma tv di La7 condotto da Corrado Formigli. Secondo Fanpage, Borghezio, insieme al “Barone nero” Roberto Jonghi Lavorini, si sarebbe impegnato a rafforzare l’anima neofascista della Lega. Parlando con Jonghi, ripreso da una telecamera nascosta, Borghezio parlava di una «nostra area», di una ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) «Con l’estrema destra di Milano non ho contatti. Conosco Jonghi Lavarini da tempo, l’ho incontrato a Milano durante la campagna elettorale, mi ha solo dato un passaggio». Queste le parole di Mario, già europarlamentare della, commentando all’Adnkronos la seconda puntata dellainchiesta “” di Fanpage trasmessa ieri sera, come già accaduto con la prima puntata, da Piazzapulita, il programma tv di La7 condotto da Corrado Formigli. Secondo Fanpage,, insieme al “” Roberto Jonghi Lavorini, si sarebbe impegnato a rafforzare l’anima neofascista della. Parlando con Jonghi, ripreso da una telecamera nascosta,parlava di una «nostra area», di una ...

