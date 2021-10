Lobby nera, Borghezio: “La terza Lega? Non c’entra il neofascismo, parlavo dei militanti”. E Ciocca annuncia: “Querelo il Barone nero” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Con l’estrema destra di Milano non ho contatti. Conosco Jonghi Lavarini da tempo, l’ho incontrato a Milano durante la campagna elettorale, mi ha solo dato un passaggio“. Così all’AdnKronos Mario Borghezio, già europarlamentare della Lega, coinvolto nella seconda puntata della video-inchiesta “Lobby nera” di Fanpage trasmessa da Piazzapulita su La7. L’inchiesta ipotizza che Borghezio, insieme al “Barone nero” Roberto Jonghi Lavarini, sia impegnato a rafforzare l’anima neofascista del Carroccio. E in effetti, ripreso da una telecamera nascosta, lo si ascolta parlare con Jonghi di una “nostra area” e di una “terza Lega” per la quale si apre “un’autostrada” ora che Matteo Salvini è spinto tra le braccia di Giorgia Meloni: “È tutta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Con l’estrema destra di Milano non ho contatti. Conosco Jonghi Lavarini da tempo, l’ho incontrato a Milano durante la campagna elettorale, mi ha solo dato un passaggio“. Così all’AdnKronos Mario, già europarlamentare della, coinvolto nella seconda puntata della video-inchiesta “” di Fanpage trasmessa da Piazzapulita su La7. L’inchiesta ipotizza che, insieme al “” Roberto Jonghi Lavarini, sia impegnato a rafforzare l’anima neofascista del Carroccio. E in effetti, ripreso da una telecamera nascosta, lo si ascolta parlare con Jonghi di una “nostra area” e di una “” per la quale si apre “un’autostrada” ora che Matteo Salvini è spinto tra le braccia di Giorgia Meloni: “È tutta ...

DavidPuente : Ok! Quelli di @fanpage avrebbero consegnato ai personaggi dell'inchiesta 'Lobby Nera' un trolley contenente non i s… - adrianobiondi : Stasera andremo online (e in tv a @PiazzapulitaLA7) con la seconda puntata dell'inchiesta Lobby Nera, centrata su c… - PiazzapulitaLA7 : BENITO CHI? Dopo le conseguenze politiche e giudiziarie dell’inchiesta ‘Lobby Nera’ su Fratelli d’Italia a Milano… - ABosurgi : RT @NataleCuccurese: La Lega (e la sua lobby nera) sdoganata al governo dal M5s nel Conte1, oggi è ancora al governo e con la sua “ala nor… - emanuelino10 : RT @fanpage: #LobbyNera, Giorgia Meloni accusa #Fanpage:'Polpetta avvelenata a pochi giorni dal voto' -