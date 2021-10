Lo sfregio di Striscia ad Elisabetta Canalis | la più drammatica delle foto | come la mostrano | sconcerto | Guarda

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Attimi diin prima serata. Attimi digenerati da un curioso e breve servizio dila Notizia, il tutto nella puntata trasmessa su Canale 5 nella serata di giovedì 7 ottobre, dietro al bancone per la conduzione la nuova ma già rodatissima coppia composta da Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani. Il punto è che nella puntata precedente, quella di mercoledì, era stata mostrata la consueta rubrica "Fatti e Rifatti", la cui protagonista, per l'occasione, era Chiara Ferragni. E nel corso del servizio era stato mostrato anche Fedez in versione femminile. Ed eccoci allo...: "Fedez al femminile è tale e quale ad", commenta Siani, salvo poi mostrare le immagini dalle quali, in effetti, arriva una - sconcertante, appunto - conferma. ...

Liberoquotidiano.it

La distanza di sicurezza anche in strada. Succede a Limonta, in provincia di Lecco e non si parla di persone. A segnalarlo èla Notizia , il tg satirico di Canale 5, che con la sua inviata Chiara Squaglia si è precipitata sulla strada che costeggia il Lago di Como, tra Lecco e Bellagio. Qui è apparso un cartello ...... il biker inviato diLa Notizia. Che lo ha fermato. I fatti sono accaduti il 15 agosto a ... "Il suo è unoalle donne". La Parietti fa a pezzi Diletta Leotta: "Capisce qualcosa?". Parole ...Morgagni, ore 15: vincendo, la squadra di Cornacchini sorpasserebbe i rivali "Dovremo limitare al massimo gli errori, ma siamo convinti di fare bene" ...Qui è apparso un cartello alquanto in solito che sembra quasi uno sberleffo verso gli automobilisti e i ciclisti. Si legge infatti ' C'è spazio per tutti' e sopra si vede disegnata un'auto con a fianc ...