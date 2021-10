Lo sfogo della nonna di Eitan: "L'Italia ha ucciso i miei cari, non posso perdere anche lui" (Di venerdì 8 ottobre 2021) “L’Italia ha ucciso mio padre, mia figlia e mio nipote. Non possono prendere anche Eitan. Cosa mi è rimasto, capite?”. Esther Cohen Peleg, nonna materna del bambino, ha lanciato il suo atto d’accusa al termine dell’udienza a porte chiuse di oggi che ha segnato al Tribunale della Famiglia di Tel Aviv la ripresa del dibattimento - in programma anche domani sera e domenica mattina - sulla vicenda del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Un’ udienza alla quale Esther Cohen Peleg - presentatasi a sorpresa nel pomeriggio in Tribunale - non è stata ammessa dalla giudice Iris Ilotovich Segal e che per questo ha innescato le sue rimostranze. In aula erano presenti invece Aya Biran Nirko, la zia paterna affidataria della tutela di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) “L’hamio padre, mia figlia e mio nipote. Nonno prendere. Cosa mi è rimasto, capite?”. Esther Cohen Peleg,materna del bambino, ha lanciato il suo atto d’accusa al termine dell’udienza a porte chiuse di oggi che ha segnato al TribunaleFamiglia di Tel Aviv la ripresa del dibattimento - in programmadomani sera e domenica mattina - sulla vicenda del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Un’ udienza alla quale Esther Cohen Peleg - presentatasi a sorpresa nel pomeriggio in Tribunale - non è stata ammessa dalla giudice Iris Ilotovich Segal e che per questo ha innescato le sue rimostranze. In aula erano presenti invece Aya Biran Nirko, la zia paterna affidatariatutela di ...

Advertising

AryElmini : RT @HuffPostItalia: Lo sfogo della nonna di Eitan: 'L'Italia ha ucciso i miei cari, non posso perdere anche lui' - HuffPostItalia : Lo sfogo della nonna di Eitan: 'L'Italia ha ucciso i miei cari, non posso perdere anche lui' - Miriside20 : Io quasi totalmente d'accordo con lo sfogo di Ceren. È vero che l'impostazione della serie dà più spazio ai protago… - TAEmKIMchi : piccolo sfogo perché non sono in grado di parlare tedesco?! lo studio da 4 fottuti anni e ancora prendo 5.5 nelle v… - _vitroia_ : @fvckedinthehe4d Perché la gente non capisce che i social non sono uno spazio di sfogo della frustrazione e che cos… -