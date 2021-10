LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: quinta Vece. Lamon perde terreno nell’Omnium, Alzini in lizza per il bronzo nell’inseguimento (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09: Al primo km già in vantaggio di 1?853 la tedesca Kroger 19.07: E’ il momento di Martina Alzini! L’azzurra sfida la tedesca Kroger: in palio c’è il bronzo nell’inseguimento individuale. Serve un’impresa 19.05: E’ oro per Daria Shmeleva con il tempo di 33?086! Si migliora di oltre un decimo rispetto a questa mattina! Oro Shmeleva, argento per la Germania con Grabosch e bronzo ancora per la Russia con Tishchenko. quinta Miriam Vece 19.02: Primo posto provvisorio per la tedesca Grabosch che si migliora di pochissimo rispetto a stamattina con 33?336. Ora tocca alla fortissima russa Daria Shmeleva, che chiude la gara 19.00: Va in prima posizione la russa Yana Tishchenko che parte velocissima e anche lei ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.09: Al primo km già in vantaggio di 1?853 la tedesca Kroger 19.07: E’ il momento di Martina! L’azzurra sfida la tedesca Kroger: in palio c’è ilindividuale. Serve un’impresa 19.05: E’ oro per Daria Shmeleva con il tempo di 33?086! Si migliora di oltre un decimo rispetto a questa mattina! Oro Shmeleva, argento per la Germania con Grabosch eancora per la Russia con Tishchenko.Miriam19.02: Primo posto provvisorio per la tedesca Grabosch che si migliora di pochissimo rispetto a stamattina con 33?336. Ora tocca alla fortissima russa Daria Shmeleva, che chiude la gara 19.00: Va in prima posizione la russa Yana Tishchenko che parte velocissima e anche lei ...

Advertising

blab_live : #Ciclismo, #ILombardia 2021: analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: Letizia Paternoster ci riprova nell’inseguimento - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: Letizia Paternoster ci riprova nell’inseguimento - #Ciclismo #pista… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Letizia Paternoster ci riprova nell'inseguimento - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: MILAN ORO NELL'INSEGUIMENTO!! Barbieri bronzo nell'omnium! -