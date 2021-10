LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Lamon inizia bene l’omnium con il terzo posto nello scratch! (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Ricordiamo che sono 17 le atlete che si giocano la qualificazione alle finali dell’inseguimento individuale. 12.46 Sono scese in pista in pista la britannica Madelaine Leech e la polacca Karolina Karasiewick, chiudono lontane dalla leader con i rispettivi tempi di 2’26”577 e 2’25”843. 12.44 La prima a scendere in pista è la forte olandese Daniek Hengeveld che fa registrare un 2’21”262. 12.42 Non parte la polacca Karolina Kumiega. 12.41 Sta per arrivare il momento dell’inseguimento individuale femminile. Letizia Paternoster e Martina Alzini sono le nostre portacolori, ci aspettiamo una grande prova di qualificazione da parte loro. 12.39 inizia bene l’omnium per Francesco Lamon! Solo ottavo ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48 Ricordiamo che sono 17 le atlete che si giocano la qualificazione alle finali dell’inseguimento individuale. 12.46 Sono scese ininla britannica Madelaine Leech e la polacca Karolina Karasiewick, chiudono lontane dalla leader con i rispettivi tempi di 2’26”577 e 2’25”843. 12.44 La prima a scendere inè la forte olandese Daniek Hengeveld che fa registrare un 2’21”262. 12.42 Non parte la polacca Karolina Kumiega. 12.41 Sta per arrivare il momento dell’inseguimento individuale femminile. Letizia Paternoster e Martina Alzini sono le nostre portacolori, ci aspettiamo una grande prova di qualificazione da parte loro. 12.39per Francesco! Solo ottavo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: Letizia Paternoster ci riprova nell’inseguimento - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: Letizia Paternoster ci riprova nell’inseguimento - #Ciclismo #pista… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Letizia Paternoster ci riprova nell'inseguimento - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: MILAN ORO NELL'INSEGUIMENTO!! Barbieri bronzo nell'omnium! - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Milan si gioca l'oro nell'inseguimento! -