LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Lamon inizia bene l’omnium, Alzini in lizza per il bronzo nell’inseguimento (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Non c’è un attimo per rifiatare, sta per partire la tempo-race. E’ l’ultima gara di questa sessione. 13.30 Leggero disappunto nel non vedere Letizia Paternoster protagonista questa sera. Ci sarà comunque grande tifo a bordopista per Martina Alzini. 13.28 Nella sessione serale Lisa Brennauer (GER) e Marion Borras (FRA) correranno per l’oro, Martina Alzini ha battuto la concorrenza interna di Letizia Paternoster e sfiderà Mieke Kroger (GER) per il terzo gradino del podio. 13.26 Dunque quarto posto per Martina Alzini, quinta Letizia Paternoster! 13.24 Anche Murphy e Yaroshenko alle spalle di Martina Alzini! 13.21 Stanno per prendere il via le ultime due atlete di questa qualificazione. Sono Kelly Murphy (Irlanda) e Viktoriia ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 Non c’è un attimo per rifiatare, sta per partire la tempo-race. E’ l’ultima gara di questa sessione. 13.30 Leggero disappunto nel non vedere Letizia Paternoster protagonista questa sera. Ci sarà comunque grande tifo a bordoper Martina. 13.28 Nella sessione serale Lisa Brennauer (GER) e Marion Borras (FRA) correranno per l’oro, Martinaha battuto la concorrenza interna di Letizia Paternoster e sfiderà Mieke Kroger (GER) per il terzo gradino del podio. 13.26 Dunque quarto posto per Martina, quinta Letizia Paternoster! 13.24 Anche Murphy e Yaroshenko alle spalle di Martina! 13.21 Stanno per prendere il via le ultime due atlete di questa qualificazione. Sono Kelly Murphy (Irlanda) e Viktoriia ...

