LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: bene Lamon e Vece, Alzini in lizza per il bronzo nell’inseguimento (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 La nostra DIRETTA LIVE al momento si ferma qui. Riprenderà alle 18 per seguire le gare della sessione serale, in cui l’Italia si giocherà più di una medaglia. Grazie per aver seguito con noi questa giornata del Campionato Europeo di Ciclismo su pista, appuntamento a più tardi! 13.58 Tra le due prove dell’Omnium sono scese in pista le ragazze dell’inseguimento individuale. Esito dolce amaro per le azzurre, che chiudono quarta e quinta. Letizia Paternoster rimane fuori dalla lotta per le medaglie, mentre Martina Alzini se la vedrà con la tedesca Mieke Kroger per il bronzo. Dobbiamo dire che la teutonica ha staccato la nostra portacolori di quasi 6 secondi e mezzo nella qualificazione, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 La nostraal momento si ferma qui. Riprenderà alle 18 per seguire le gare della sessione serale, in cui l’Italia si giocherà più di una medaglia. Grazie per aver seguito con noi questa giornata del Campionato Europeo disu, appuntamento a più tardi! 13.58 Tra le due prove dell’Omnium sono scese inle ragazze dell’inseguimento individuale. Esito dolce amaro per le azzurre, che chiudono quarta e quinta. Letizia Paternoster rimane fuori dalla lotta per le medaglie, mentre Martinase la vedrà con la tedesca Mieke Kroger per il. Dobbiamo dire che la teutonica ha staccato la nostra portacolori di quasi 6 secondi e mezzo nella qualificazione, ...

