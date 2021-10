LIVE Bosnia-Italia U21 in DIRETTA: probabili formazioni e orario, risultato in tempo reale (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Bosnia-Italia, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 in Georgia e Romania nel 2023. Le probabili formazioni Bosnia (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, Savic; Kulasin, Basic, Drljo; Masic. CT: Starcevic. Italia (4-3-3): Russo; Cambiaso, Okoli, Lovato, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Vignato, Piccoli, Lucca. CT: Nicolato. Dove vedere la partita Bosnia-Italia U21 sarà visibile in esclusiva su Rai 2 a partire dalle 17:15 con il pre-partita, il calcio d’inizio alle ore 17:30, e dalle 19:40 con il post-partita che continua su ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti nelladi, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 in Georgia e Romania nel 2023. Le(4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, Savic; Kulasin, Basic, Drljo; Masic. CT: Starcevic.(4-3-3): Russo; Cambiaso, Okoli, Lovato, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Vignato, Piccoli, Lucca. CT: Nicolato. Dove vedere la partitaU21 sarà visibile in esclusiva su Rai 2 a partire dalle 17:15 con il pre-partita, il calcio d’inizio alle ore 17:30, e dalle 19:40 con il post-partita che continua su ...

