LIVE Bosnia-Italia U21 in DIRETTA: Lorenzo Lucca guida l'attacco degli azzurrini (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Tra mezz'ora, il fischio d'inizio di Bosnia-Italia, match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 in Georgia e Romania nel 2023. 16.30 La formazione ufficiale dell'Italia (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Calafiori; Tonali, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. CT: Nicolato. 16.25 La formazione ufficiale della Bosnia (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Pavlovic, Barisic, Nikic; Igor Savic, Begic; Drljo, Basic, Milan Savic; Masic. CT: Starcevic. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Bosnia-Italia, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 in Georgia e Romania nel 2023.

