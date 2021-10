LIVE Bosnia-Italia U21 1-2 in DIRETTA: Okoli e Vignato in gol, ma nel finale si soffre (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.29 È tutto per la DIRETTA LIVE di Bosnia-Italia U21. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima! 19.27 Le pagelle della partita: Bosnia: Cetkovic 5; Dedic 6.5, Pavlovic 6, Barisic, Nikic 6; Igor Savic 5.5 (77’ Marjanovic sv), Begic 5; Drljo 5.5 (62’ Kulasin 5), Basic 5 (62’ Salcin 5), Milan Savic 5 (46’ Mesinovic 5); Masic 5.5 (74’ Zubanovic 5). Italia: Turati 6; Bellanova 6.5, Lovato 6, Okoli 6.5, Calafiori 6 (67’ Udogie 6); Tonali 7, Sal. Esposito 6 (46’ Rovella 6), Ricci 6.5 (85’ Ranocchia sv); Colombo 6, Lucca 6 (68’ Piccoli 6.5), Vignato 6.5 (82’ Seb. Esposito sv). 19.26 Triplice fischio: l’Italia soffre un po’ nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.29 È tutto per ladiU21. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima! 19.27 Le pagelle della partita:: Cetkovic 5; Dedic 6.5, Pavlovic 6, Barisic, Nikic 6; Igor Savic 5.5 (77’ Marjanovic sv), Begic 5; Drljo 5.5 (62’ Kulasin 5), Basic 5 (62’ Salcin 5), Milan Savic 5 (46’ Mesinovic 5); Masic 5.5 (74’ Zubanovic 5).: Turati 6; Bellanova 6.5, Lovato 6,6.5, Calafiori 6 (67’ Udogie 6); Tonali 7, Sal. Esposito 6 (46’ Rovella 6), Ricci 6.5 (85’ Ranocchia sv); Colombo 6, Lucca 6 (68’ Piccoli 6.5),6.5 (82’ Seb. Esposito sv). 19.26 Triplice fischio: l’un po’ nel ...

