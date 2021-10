LIVE Bosnia-Italia U21 0-2 in DIRETTA: Vignato raddoppia dopo un altro assist di Tonali (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30? Bosnia più scorretta in campo: 7 falli commessi contro i 4 azzurri. 29? Italia, CHE COMBINI? Retropassaggio di Okoli a Turati, il pallone gli resta sotto. E allora Masic vuole approfittarne: scavalca il portiere, calcia in porta ma Lovato, di testa, devia fuori. 28? Angolo di Tonali dalla sinistra, Vignato arriva con i tempi giusti e batte di prima Cetkovic. 2-0! 27? VignatoOOOO! 26? Calafiori prova a fare tutto da solo dalla sinistra, ma c’è Begic a deviare in angolo. 24? Stavolta, Lucca commette fallo. Punizione Bosnia. 23? I ragazzi di Nicolato hanno il pieno controllo del pallone: è 81% di possesso palla. 22? ANCORA L’Italia! Bellanova, dalla destra, prova a servire Lucca in profondità, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30?più scorretta in campo: 7 falli commessi contro i 4 azzurri. 29?, CHE COMBINI? Retropassaggio di Okoli a Turati, il pallone gli resta sotto. E allora Masic vuole approfittarne: scavalca il portiere, calcia in porta ma Lovato, di testa, devia fuori. 28? Angolo didalla sinistra,arriva con i tempi giusti e batte di prima Cetkovic. 2-0! 27?OOOO! 26? Calafiori prova a fare tutto da solo dalla sinistra, ma c’è Begic a deviare in angolo. 24? Stavolta, Lucca commette fallo. Punizione. 23? I ragazzi di Nicolato hanno il pieno controllo del pallone: è 81% di possesso palla. 22? ANCORA L’! Bellanova, dalla destra, prova a servire Lucca in profondità, ...

