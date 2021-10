LIVE Bosnia-Italia U21 0-2 in DIRETTA: Bellanova ci prova sul primo palo, azzurri vicini al tris (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Tonali vede l’inserimento di Bellanova sulla destra: filtrante e tiro sul primo palo. Cetkovic respinge col piede, azzurri vicini al tris. 51? Nikic chiude Colombo sulla destra. 50? Masic si abbassa spesso nella linea della trequarti Bosniaca, a dimostrare le difficoltà dei padroni di casa. 49? Begic serve Mesinovic, anticipato però dalla retroguardia azzurra. E allora l’Italia prosegue nel suo gioco. 48? Cambio anche nella Bosnia all’intervallo: fuori Milan Savic, dentro Mesinovic. 47? L’Italia riprende il copione: continua il possesso palla azzurro. 46? Inizia il secondo tempo! 18.34 Cambio Italia: fuori Esposito, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Tonali vede l’inserimento disulla destra: filtrante e tiro sul. Cetkovic respinge col piede,al. 51? Nikic chiude Colombo sulla destra. 50? Masic si abbassa spesso nella linea della trequartica, a dimostrare le difficoltà dei padroni di casa. 49? Begic serve Mesinovic, anticipato però dalla retroguardia azzurra. E allora l’prosegue nel suo gioco. 48? Cambio anche nellaall’intervallo: fuori Milan Savic, dentro Mesinovic. 47? L’riprende il copione: continua il possesso palla azzurro. 46? Inizia il secondo tempo! 18.34 Cambio: fuori Esposito, ...

ildiavolo_d : RT @SkySport: #BosniaItalia Under 21, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE #SkySport - SIMONE4ESPOSITO : RT @SkySport: Under 21, qualificazioni europei: Bosnia-Italia ora in campo. Segui il LIVE #SkySport #Under21 #BosniaItalia #Italia https://… - SkySport : Under 21, qualificazioni europei: Bosnia-Italia ora in campo. Segui il LIVE #SkySport #Under21 #BosniaItalia #Italia - sportli26181512 : Under 21, Bosnia-Italia LIVE: in attacco ci sono Lucca e Colombo: L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato...… - Xzl2O0RY8lq0gi4 : RT @UEFAcom_it: ?????????? Qualificazioni #U21EURO ?? Azzurrini di scena in Bosnia-Erzegovina ?? Segui LIVE ? -