LIVE Bosnia-Italia U21 0-1 in DIRETTA: Okoli stacca di testa e manda avanti gli azzurrini (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Angolo da destra per l’Italia di Tonali, in mezzo si fa trovare Okoli: stacco di testa, rimbalzo e palla sotto la traversa. Primo gol in azzurro per il difensore della Cremonese, 1-0! 19? OkoliIIIIIIII! 18? La Bosnia è tutta rintanata nella propria metà campo, inoltre si dispone stretta per poter contrastare gli avversari. 16? Tra i pali dell’Italia ha debuttato Stefano Turati, portiere della Reggina. L’infortunio di Carnesecchi ha potuto lasciare spazio a nuove figure. 15? Esposito commette il piccolo errore di non riuscire a spazzare il pallone, dopo un traversone della Bosnia in area. Ci pensa Okoli. 14? Ancora Vignato! Il giocatore del Bologna accoglie una deviazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20? Angolo da destra per l’di Tonali, in mezzo si fa trovare: stacco di, rimbalzo e palla sotto la traversa. Primo gol in azzurro per il difensore della Cremonese, 1-0! 19?IIIIIIII! 18? Laè tutta rintanata nella propria metà campo, inoltre si dispone stretta per poter contrastare gli avversari. 16? Tra i pali dell’ha debuttato Stefano Turati, portiere della Reggina. L’infortunio di Carnesecchi ha potuto lasciare spazio a nuove figure. 15? Esposito commette il piccolo errore di non riuscire a spazzare il pallone, dopo un traversone dellain area. Ci pensa. 14? Ancora Vignato! Il giocatore del Bologna accoglie una deviazione ...

