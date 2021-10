LIVE – Bosnia-Italia 1-2, qualificazioni Europei U21 2023 (DIRETTA) (Di venerdì 8 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Bosnia-Italia, match valevole per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo le prime due partite disputate a settembre, proseguono il loro percorso verso l’Europeo che si svolgerà tra due anni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di venerdì 8 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. I TELECRONISTI COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Bosnia-Italia 1-2 (19? Okoli, 27? Vignato, 79? Barisic) 90’+4? – Turati salva l’Italia! Gran parata del portiere azzurro sul tiro da fuori ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la terza giornata delleagliUnder 21. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo le prime due partite disputate a settembre, proseguono il loro percorso verso l’Europeo che si svolgerà tra due anni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di venerdì 8 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. I TELECRONISTI COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA1-2 (19? Okoli, 27? Vignato, 79? Barisic) 90’+4? – Turati salva l’! Gran parata del portiere azzurro sul tiro da fuori ...

ildiavolo_d : RT @SkySport: #BosniaItalia Under 21, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE #SkySport - SIMONE4ESPOSITO : RT @SkySport: Under 21, qualificazioni europei: Bosnia-Italia ora in campo. Segui il LIVE #SkySport #Under21 #BosniaItalia #Italia https://… - SkySport : Under 21, qualificazioni europei: Bosnia-Italia ora in campo. Segui il LIVE #SkySport #Under21 #BosniaItalia #Italia - sportli26181512 : Under 21, Bosnia-Italia LIVE: in attacco ci sono Lucca e Colombo: L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato...… - Xzl2O0RY8lq0gi4 : RT @UEFAcom_it: ?????????? Qualificazioni #U21EURO ?? Azzurrini di scena in Bosnia-Erzegovina ?? Segui LIVE ? -