LIVE – Baskonia-Olimpia Milano | Eurolega 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Latestuale diVitoria-Gasteiz-AX Armani Exchange, sfida valida per la seconda giornata dell’di. Trasferta spagnola per gli uomini di Ettore Messina, alla ricerca della seconda vittoria dopo quella ottenuta all’esordio contro il CSKA Mosca. I pronostici vedono leggermente favorita la formazione meneghina, ma la tradizione degli ultimi anni vede prevalere gli iberici con 10 vittorie su 19 sfide, e uno score di 7 vittorie e 2 sconfitte in casa contro l’. La sfida è tutta da seguire, con Sportface che ve la racconterà a partire dalle ore 20:30 di venerdì 8 ottobre. COME VEDERE LA PARTITA INRISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA...