L’italianità nell’agroalimentare | Centinaio contro le tasse su zucchero e plastica

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Quando il globale è (anche e soprattutto) locale. È quanto emerge dall’evento “Il valore del. Filiera, lavoro e sostenibilità”, realizzato da Formiche.net in collaborazione con Coca-Cola, dove è stato discusso lo studio di SDA Bocconi School of Management sull’impatto economico ed occupazionale delle aziende che rappresentano Coca-Cola in Italia, che disvela gli intrecci fra economie e filiere. Un giro di affari pari a 870 milioni di euro (0,05% del PIL nazionale) per oltre 2.300 posti di lavoro diretti, 22.000 indiretti e circa 50.000 persone coinvolte nelle 7 Regioni in cui è stato condotto lo studio. Ha dichiarato all’inizio dell’evento Fabrizio Perretti, professore di Strategy and Entrepreneurship della Bocconi e co-autore del report: “I dati sull’impatto economico e sociale di Coca-Cola in Italia sono un esempio del valore aggiunto che il radicamento ...