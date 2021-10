L’Italia come altre Nazioni europee? Draghi annuncia: fine della pandemia vicina (Di venerdì 8 ottobre 2021) Buone notizie. Anche L’Italia pronta a fare cadere tutte le restrizioni come avvenuto in altre Nazioni europee. “Ora abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista”. Queste le parole decisamente ottimiste pronunciate dal premier Mario Draghi al Summit B20. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 ottobre 2021) Buone notizie. Anchepronta a fare cadere tutte le restrizioniavvenuto in. “Ora abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo lain molti paesi e a darci la speranza che la suasia finalmente in vista”. Queste le parole decisamente ottimiste pronunciate dal premier Marioal Summit B20.

