«Lingua madre», un’enciclopedia teatrale sulla riproduzione (Di sabato 9 ottobre 2021) Cosa ne avrebbe detto Antonio Gramsci? La domanda si insinua molesta, mentre assistiamo a Lingua madre, la nuova creazione di Lola Arias presentata all’Arena del Sole bolognese. un’enciclopedia sulla riproduzione nel XXI sec., dice il sottotitolo proiettato sulla parete che sovrasta la scena e funge anche da schermo per la proiezione delle immagini che corredano lo spettacolo – a volte riprese in tempo reale mediante due telecamere. Siccome le parole sono importanti, come si sa, parlare di riproduzione e mai … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021) Cosa ne avrebbe detto Antonio Gramsci? La domanda si insinua molesta, mentre assistiamo a, la nuova creazione di Lola Arias presentata all’Arena del Sole bolognese.nel XXI sec., dice il sottotitolo proiettatoparete che sovrasta la scena e funge anche da schermo per la proiezione delle immagini che corredano lo spettacolo – a volte riprese in tempo reale mediante due telecamere. Siccome le parole sono importanti, come si sa, parlare die mai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

vaneasimivrsa : RT @MarinaMasala1: «Voglio dirle quanto sia difficile, da ebreo, scrivere poesie in lingua tedesca. Quando le mie poesie verranno pubblicat… - Glicine00153383 : RT @MarinaMasala1: «Voglio dirle quanto sia difficile, da ebreo, scrivere poesie in lingua tedesca. Quando le mie poesie verranno pubblicat… - superdrumm : I francesi non usano parole che non siano appartenenti alla loro lingua madre. E si incazzano come puma se qualcuno ci prova. Chapeu. - ale112019 : RT @MarinaMasala1: «Voglio dirle quanto sia difficile, da ebreo, scrivere poesie in lingua tedesca. Quando le mie poesie verranno pubblicat… - deliambro : RT @MarinaMasala1: «Voglio dirle quanto sia difficile, da ebreo, scrivere poesie in lingua tedesca. Quando le mie poesie verranno pubblicat… -