L' indagine su Luca Morisi verrà archiviata | ecco perché

Advertising

ilriformista : L’indagine nei confronti di Luca #DiDonna allunga un’ombra pesantissima sull’ex premier #Conte: a fargli le scarpe… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Luca Morisi, indagine per cessione di stupefacenti verso archiviazione - SkyTG24 : Luca Morisi, indagine per cessione di stupefacenti verso archiviazione - Flavr7 : RT @Michele_Arnese: L'indagine su Luca Morisi, scrive il Corriere, va verso l'archiviazione. Le chat sequestrate dai carabinieri lo scagion… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : indagine Luca

L'controMorisi sembra abbia subito dei cambiamenti ed infatti si procederà verso la sua archiviazione: a quanto pare, ad essere determinante, è stato il contenuto della chat tra l'ex ...... "Un'che non conosce termini da osservare, autorizzazioni da chiedere, contraddittori da ... a seguito di un agente provocatore mandato nell'enturage del figlio di Descaturì un'inchiesta ...Secondo il 'Corriere della Sera' ad essere decisva è stata la chat tra l'ex responsabile comunicazione della Lega e i due escort rumeni ...L’indagine per cessione di stupefacenti a carico di Luca Morisi va verso l’archiviazione, come scrive il ‘Corriere della Sera’. Le conversazioni in chat su Grinderboy, un sito di incontri omosessuali ...