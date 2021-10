L’incapacità politica di Conte costringe i grillini alla subalternità al Pd (evviva) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella forza del (fu) Movimento Cinque Stelle sta anche il motivo della sua impossibilità di vivere un’altra vita. Dov’era la forza del grillismo? In una parola, nella sua radicale originalità figlia delle fantasie di un comico e di un ingegnere visionario. Ma come può pensare di andare avanti un M5s che non abbia più quel crisma populisticamente anti sistema – per quanto discutibile e finanche esecrabile – che si acconci invece a vestire i panni del compagno di strada di un partito ormai grande il doppio di lui come il Partito democratico? Insomma, a che serve Giuseppe Conte ridotto a capo di un partito-satellite, un cespuglio verdastro che galleggi in uno stagno di eventuale sottopotere, passando la borraccia come un gregario qualunque, solo un po’ più noto degli altri? Perché gira e rigira è questo che gli sta offrendo Enrico Letta, forse malgré soi, ma è così. La ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella forza del (fu) Movimento Cinque Stelle sta anche il motivo della sua impossibilità di vivere un’altra vita. Dov’era la forza del grillismo? In una parola, nella sua radicale originalità figlia delle fantasie di un comico e di un ingegnere visionario. Ma come può pensare di andare avanti un M5s che non abbia più quel crisma populisticamente anti sistema – per quanto discutibile e finanche esecrabile – che si acconci invece a vestire i panni del compagno di strada di un partito ormai grande il doppio di lui come il Partito democratico? Insomma, a che serve Giusepperidotto a capo di un partito-satellite, un cespuglio verdastro che galleggi in uno stagno di eventuale sottopotere, passando la borraccia come un gregario qualunque, solo un po’ più noto degli altri? Perché gira e rigira è questo che gli sta offrendo Enrico Letta, forse malgré soi, ma è così. La ...

Advertising

fedes_06 : se fosse meno arrogante e presuntuosa forse sarebbe attaccata un pò meno(attacchi sessisti a parte che nulla centra… - BK63805720 : RT @PetraccaMario: @pdnetwork @itinagli @ilmessaggeroit I 'populisti'sono frutto dell'incapacità della politica e dei politici che non sono… - GervasioHya : @repubblica Conte ha capito che se vuole sopravvivere d Ve stare attaccato al culo del PD e Letta non vede l'ora di… - Le_Paginedi : RT @Carlo_Asterix: @ErmannoKilgore @sergiopillai In una azienda privata,una tale incapacita' nello svolgere il lavoro per cui si viene paga… - ErmannoKilgore : RT @Carlo_Asterix: @ErmannoKilgore @sergiopillai In una azienda privata,una tale incapacita' nello svolgere il lavoro per cui si viene paga… -