Levante sarà mamma: prime foto del pancino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa era arrivato l’annuncio a sorpresa: Levante è in dolce attesa e presto sarà mamma. La cantante, che ha scritto un dolcissimo messaggio al bambino in arrivo, si è mostrata per la prima volta con il pancino appena pronunciato: Levante è più bella che mai! Solo qualche giorno fa Levante ha stupito tutti su Instagram con un annuncio inaspettato. Dopo un’estate trascorsa in giro per l’Italia, impegnata nel suo tour, la cantante ha scoperto di essere incinta. Levante, che ha avuto in passato una storia d’amore con il collega Diodato, da due anni è felicemente legata ad un avvocato siciliano, Pietro Palumbo. L’amore tra i due è così forte da averli spinti a pensare ad una famiglia. Levante e Pietro diventeranno presto genitori per la ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa era arrivato l’annuncio a sorpresa:è in dolce attesa e presto. La cantante, che ha scritto un dolcissimo messaggio al bambino in arrivo, si è mostrata per la prima volta con ilappena pronunciato:è più bella che mai! Solo qualche giorno faha stupito tutti su Instagram con un annuncio inaspettato. Dopo un’estate trascorsa in giro per l’Italia, impegnata nel suo tour, la cantante ha scoperto di essere incinta., che ha avuto in passato una storia d’amore con il collega Diodato, da due anni è felicemente legata ad un avvocato siciliano, Pietro Palumbo. L’amore tra i due è così forte da averli spinti a pensare ad una famiglia.e Pietro diventeranno presto genitori per la ...

