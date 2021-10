Levante, le prime “adorabili” foto con il pancione. L’artista sorprende i fan (Di venerdì 8 ottobre 2021) Levante mostra sui social le prime foto col pancione, in occasione della serata targata Bulgari. La cantautrice sorprende nuovamente i fan dopo l’annuncio Levante sul suo profilo Instagram, ha mostrato le prime foto con il pancione. La cantautrice siciliana solo alcune settimane fa, ha annunciato che presto diventerà mamma per la prima volta. Un lungo post, dove Claudia ha svelato ai suoi tantissimi fan di aver scoperto di aspettare la sua primogenita in un caldo giugno. Nel frattempo la cantautrice e scrittrice è partita per il tour estivo, girando l’Italia e saltando su ogni palco, portando dentro di se, il frutto dell’amore che la lega all’avvocato Pietro Palumbo. Levante è davvero inarrestabile, non si è mai ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)mostra sui social lecol, in occasione della serata targata Bulgari. La cantautricenuovamente i fan dopo l’annunciosul suo profilo Instagram, ha mostrato lecon il. La cantautrice siciliana solo alcune settimane fa, ha annunciato che presto diventerà mamma per la prima volta. Un lungo post, dove Claudia ha svelato ai suoi tantissimi fan di aver scoperto di aspettare la sua primogenita in un caldo giugno. Nel frattempo la cantautrice e scrittrice è partita per il tour estivo, girando l’Italia e saltando su ogni palco, portando dentro di se, il frutto dell’amore che la lega all’avvocato Pietro Palumbo.è davvero inarrestabile, non si è mai ...

