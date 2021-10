Letta prepara l’embrione del nuovo Ulivo ma Calenda e Renzi pensano al terzo polo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Letta continua a tessera la tela, stavolta a livello nazionale, della coalizione costruita a Siena. l’embrione del nuovo Ulivo, “da Renzi a Fratoianni”. Un primo passo potrebbe concretizzarsi proprio nei ballottaggi di metà ottobre. E probabilmente anche di questo avranno discusso nei giorni scorsi Enrico Letta e Romano Prodi alla festa per i 70 anni di Pier Luigi Bersani a cui ha preso parte buona parte del governo e un pezzo di storia del centrosinistra. “Letta ha salutato tutti – racconta un ospite – ma ha parlato a lungo soltanto con Prodi, una lunghissima chiacchierata appartati”. Soli soletti. Ma non tutti accetteranno di buon grado le strategie del segretario dem pisano. Perché in Parlamento è già partita la corsa per creare i nuovi gruppi liberaldemocratici. ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021)continua a tessera la tela, stavolta a livello nazionale, della coalizione costruita a Siena.del, “daa Fratoianni”. Un primo passo potrebbe concretizzarsi proprio nei ballottaggi di metà ottobre. E probabilmente anche di questo avranno discusso nei giorni scorsi Enricoe Romano Prodi alla festa per i 70 anni di Pier Luigi Bersani a cui ha preso parte buona parte del governo e un pezzo di storia del centrosinistra. “ha salutato tutti – racconta un ospite – ma ha parlato a lungo soltanto con Prodi, una lunghissima chiacchierata appartati”. Soli soletti. Ma non tutti accetteranno di buon grado le strategie del segretario dem pisano. Perché in Parlamento è già partita la corsa per creare i nuovi gruppi liberaldemocratici. ...

