Lena Dunham replica ai body shamer: «Basta equiparare la magrezza alla felicità» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dovrebbero essere giorni di pura gioia per Lena Dunham. La star di Girls, 35 anni, il 25 settembre ha infatti sposato il cantante Luis Felber, suo coetaneo. Ma l’unica foto delle nozze postata dall’attrice su Instagram è bastata a scatenare gli hater. Che l’hanno ferocemente attaccata per i chili di troppo: «Lena ha mangiato il cast di Girls», si legge ad esempio a commento dello scatto. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dovrebbero essere giorni di pura gioia per Lena Dunham. La star di Girls, 35 anni, il 25 settembre ha infatti sposato il cantante Luis Felber, suo coetaneo. Ma l’unica foto delle nozze postata dall’attrice su Instagram è bastata a scatenare gli hater. Che l’hanno ferocemente attaccata per i chili di troppo: «Lena ha mangiato il cast di Girls», si legge ad esempio a commento dello scatto.

Advertising

KashreeGovender : RT @vogue_italia: Le wedding cake di Lena Dunham sono pazze come tutte le sue nozze raccontate in una gallery di foto divertenti, tutte da… - vogue_italia : Le wedding cake di Lena Dunham sono pazze come tutte le sue nozze raccontate in una gallery di foto divertenti, tut… - IOdonna : L'attrice e sceneggiatrice di Girls è convolata a nozze in gran segreto con l'uomo che le sta accanto da meno di un… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Le nozze segrete di Lena Dunham, star della serie cult 'Girls' #lenadunham - TheAttitudeMag : RT @vogue_italia: Nozze pazze in una location really cool. L'eclettica Lena Dunham ha sposato il musicista Luis Felber, nome d'arte Attawal… -

Ultime Notizie dalla rete : Lena Dunham Lena Dunham sul body shaming: 'Quando smetteremo di credere che chi è magro è felice?' Lena Dunham ha parlato di body shaming dopo che, ancora una volta, ha ricevuto commenti poco graditi sulla sua forma fisica dopo aver condiviso alcune foto del suo recente matrimonio. Oscar 2020, Lena ...

La celebre attrice si è sposata in gran segreto: l'annuncio è arrivato solo adesso, a sorpresa Lena Dunham, attrice, sceneggiatrice e regista statunitense, ha svelato, tramite il suo seguitissimo profilo instagram, di essersi sposata. Leggi anche Nozze in spiaggia per l'attrice: una location ...

Lena Dunham replica ai body shamer: «Basta equiparare la magrezza alla felicità» Vanity Fair.it ha parlato di body shaming dopo che, ancora una volta, ha ricevuto commenti poco graditi sulla sua forma fisica dopo aver condiviso alcune foto del suo recente matrimonio. Oscar 2020,..., attrice, sceneggiatrice e regista statunitense, ha svelato, tramite il suo seguitissimo profilo instagram, di essersi sposata. Leggi anche Nozze in spiaggia per l'attrice: una location ...