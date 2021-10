LEGO Titanic: ecco l’omaggio alla nave più famosa della storia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Gruppo LEGO ha rivelato la replica originale della nave più famosa di tutti i tempi: l’RMS Titanic Per la prima volta, i fan possono ricreare nei minimi dettagli il transatlantico di lusso in mattoncini LEGO, 110 anni dopo la sua partenza dal porto di Belfast nel 1911. Il LEGO Titanic è uno dei più lunghi e grandi modelli LEGO realizzati fino ad oggi, composto da 9.090 pezzi: una sfida di costruzione davvero coinvolgente per i fan LEGO. Oltre che per le sue dimensioni, il Titanic era noto per il suo maestoso splendore, fedelmente riprodotto nel set. Sotto l’inconfondibile esterno del LEGO Titanic, si sviluppano diverse stanze interne da esplorare, tra cui ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Gruppoha rivelato la replica originalepiùdi tutti i tempi: l’RMSPer la prima volta, i fan possono ricreare nei minimi dettagli il transatlantico di lusso in mattoncini, 110 anni dopo la sua partenza dal porto di Belfast nel 1911. Ilè uno dei più lunghi e grandi modellirealizzati fino ad oggi, composto da 9.090 pezzi: una sfida di costruzione davvero coinvolgente per i fan. Oltre che per le sue dimensioni, ilera noto per il suo maestoso splendore, fedelmente riprodotto nel set. Sotto l’inconfondibile esterno del, si sviluppano diverse stanze interne da esplorare, tra cui ...

