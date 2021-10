Legge di Bilancio 2022, manovra da oltre 23 miliardi: quota 100 in bilico, 2 miliardi per contratto pubblico impiego. Gli ultimi aggiornamenti (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Legge di Bilancio 2022, la prima del governo Draghi, è in via di definizione. Entro il 15 ottobre dovrebbe arrivare il via libera al DEF, poi, entro il 20, la trasmissione del provvedimento alle Camere. Un disegno di Legge molto atteso anche alla luce del quadro epidemiologico, per fortuna, decisamente mutato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ladi, la prima del governo Draghi, è in via di definizione. Entro il 15 ottobre dovrebbe arrivare il via libera al DEF, poi, entro il 20, la trasmissione del provvedimento alle Camere. Un disegno dimolto atteso anche alla luce del quadro epidemiologico, per fortuna, decisamente mutato. L'articolo .

Advertising

EnricoLetta : Una giornata di incontri con sindacati e rappresentanti delle piccole e medie imprese in vista della prossima legge… - lofioramonti : Queste parole pesano come un macigno: 'Se il Governo è orgoglioso, lo dimostri in Legge di Bilancio'. Bravo… - Mov5Stelle : Il MoVimento 5 Stelle ha il grande merito di essersi battuto con tutte le sue forze per ottenere questo grande risu… - orizzontescuola : Legge di Bilancio 2022, manovra da oltre 23 miliardi: quota 100 in bilico, 2 miliardi contratto pubblico impiego. A… - cretiet : RT @alessiarotta: Giuravano che avrebbero chiuso le #partecipate. Ancora oggi promettono che taglieranno gli sprechi inutili, ma nella Legg… -