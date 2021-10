Lega | De Petris | ‘incredibile silenzio Salvini dopo inchiesta Fanpage’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “E’ incredibile e gravissimo che il leader dellanon senta lui per primo la necessità politica e morale di prendere le distanze e mettere alla porta quegli esponenti del suo partito che sono colti alle peggiori aree neofasciste, razziste, antisemite. Tanto più che, come l’di Fanpage dimostra, non stiamo parlando di anonimi militanti di base ma di dirigenti di notevole spessore, tra cui parlamentari o ex parlamentari ed europarlamentari. E’ evidente chenon ha alcuna intenzione di rompere con quelle aree, che con la nostra democrazia non hanno nulla a che spartire, e ne è dunque di fatto complice”. Così la capogruppo di LeU al Senato Loredana De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.