Leclerc | Ferrari promossa | Tutto positivo ma è solo venerdì

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Davanti c'è Hamilton, ma con una penalità sulle spalle da scontare. Verstappen è staccato e in cerca di un assetto che funzioni . Così, il secondo posto die dellaapre a un week end ...

Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo le libere del venerdì, che ha chiuso con il secondo tempo assoluto dietro a Lewis Hamilton. "Tuttavia, anche se per ora il weekend è positivo, ..." Il weekend della Ferrari parte con i migliori auspici. Nelle libere di Istanbul Charles Leclerc ha conquistato il secondo posto subito alle spalle di Lewis Hamilton e davanti a Valtteri Bottas e alle ... Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207). E' una Ferrari che sembra davvero competitiva quella vista a Istanbul. Charles Leclerc smorza gli entusiasmi dopo il venerdì di Istanbul, in cui ...