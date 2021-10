Lecco-Padova (sabato 9 ottobre, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ottava giornata di Serie C girone A che vede la capolista Padova impegnata sul campo del Lecco. I lariani sono ripartiti da Zironelli dopo l’altalenante campionato scorso che ha lasciato per certi versi molto l’amaro in bocca. Una squadra che ha cambiato molto ringiovanendo la rosa: sono partiti pezzi da novanta come Mangni, Negro, Scaccabarozzi e sono InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ottava giornata di Serie C girone A che vede la capolistaimpegnata sul campo del. I lariani sono ripartiti da Zironelli dopo l’altalenante campionato scorso che ha lasciato per certi versi molto l’amaro in bocca. Una squadra che ha cambiato molto ringiovanendo la rosa: sono partiti pezzi da novanta come Mangni, Negro, Scaccabarozzi e sono InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Lecco-Padova (sabato 9 ottobre, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici - Pall_Gonfiato : #Lecco - #Padova, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C - Fantacalciok : Lecco – Padova: dove vedere la diretta live e risultato - GazzettinoL : Serie C Gir A 1-1 Feralpisalò-Pro Sesto 2-1 Fiorenzuola-Lecco 0-1 Giana Erminio-Legnago 0-1 Mantova-Juve U23… - PEFIORENTINA : Serie C Group C Full Times MD7 Feralpisalo 1 Pro Sesto 1 Fiorenzuola 2 Lecco 1 Giana Erminio 0 Legnago 1 Mantov… -