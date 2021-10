Le roccaforti elettorali non esistono più Oggi il voto è post ideologico di S Mentana

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Quel tempo in cui si sceglieva un partito e lo si votata vita natural durante, salvo magari concedersi qualche giro di valzer con qualche altro contrassegno, è finito, così come finito è quel tempo in cui il figlio del comunista votava comunista e quello del democristiano votava democristiano, salvo qualche atto di ribellione domestica. Le ultime elezioni amministrative altro non sono che l’ultimo tassello che ci mostra quanto-ideologica sia diventata la politica, e quanto un elettore, che si definisca di sinistra o di destra, valuti uno spettro ben più ampio di possibilità. Compresa tuttavia l’astensione, visti i magri dati sull’affluenza. Basta vedere Milano, una città appena l’altro ieri roccaforte del centrodestra berlusconiano, considerata inespugnabile fino alla clamorosa vittoria di Giuliano Pisapia nel 2011, in cui domenica scorsa ha prevalso Beppe Sala ...