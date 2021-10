Le prime immagini di Addison in Grey’s Anatomy 18×03 | nel promo dell’episodio una citazione storica foto e video

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’arrivo diinè nel segno della nostalgia per il suo primissimo ingresso in scena: anticipato dal, il ritorno della rossa più amata di Seattle impersonata da Kate Walsh sarà l’evento che catalizzerà l’attenzione degli specializzandi e non solo. Il ritorno diin, nell’episodio dal titolo Hotter Than Hell come la canzone di Dua Lipa, non potrà fare a meno di ammiccare al pubblico storico della serie. La prima frase che la dottoressa pronuncerà in ospedale di fronte alla classe di Richard Webber è infatti un omaggio al suo iconico ingresso in scena nel finale della prima stagione, quando si presentò a Meredith davanti a Derek così: “Salve, ...