Le nuove misure contro Covid-19 per cinema, teatri, musei, stadi e discoteche (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Photo by Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)Via libera del governo alla riapertura delle discoteche e all’aumento della capienza per cinema, teatri e stadi. Al termine del Consiglio dei ministri del 7 ottobre sono state approvate le nuove misure contro Covid-19 per il settore dello spettacolo e della cultura che entreranno in vigore da lunedì 11 ottobre. L’accesso alle strutture e agli spettacoli, sia all’aperto che al chiuso, resta vincolato al possesso del green pass, la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un tampone per il Covid 19. teatri, cinema e concerti Dal prossimo 11 ottobre, limitatamente alle zone bianche, la capienza di ... Leggi su wired (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Photo by Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)Via libera del governo alla riapertura dellee all’aumento della capienza per. Al termine del Consiglio dei ministri del 7 ottobre sono state approvate le-19 per il settore dello spettacolo e della cultura che entreranno in vigore da lunedì 11 ottobre. L’accesso alle strutture e agli spettacoli, sia all’aperto che al chiuso, resta vincolato al possesso del green pass, la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un tampone per il19.e concerti Dal prossimo 11 ottobre, limitatamente alle zone bianche, la capienza di ...

Ettore16132251 : Qualcuno mi sa dire se le nuove misure sulle capienze entreranno in vigore lunedì come riportato da alcune agenzi… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Agricoltura, dall’Ue nuove misure di sostegno per vino e ortofrutta #economia #italia #governo #finanza… - VanityFairIt : Allentate le nuove misure anti – Covid, che entrano in vigore dall’11 ottobre. Le sanzioni previste per chi non ris… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: La #CommissioneUE ha adottato misure straordinarie di sostegno ai settori del #vino e dell'ortofrutta, con contributi e… - SAonlinemag : Le nuove disposizioni entrano in vigore dall'11 ottobre #COVID19 #concerti #cinema #teatri #CdM -

Ultime Notizie dalla rete : nuove misure Le nuove misure contro Covid - 19 per cinema, teatri, musei, stadi e discoteche Al termine del Consiglio dei ministri del 7 ottobre sono state approvate le nuove misure contro Covid - 19 per il settore dello spettacolo e della cultura che entreranno in vigore da lunedì 11 ...

Insolvenze in aumento ma sotto i livelli pre - Covid ... tenute a galla da misure di emergenza e indebolite dalla crisi. Il deterioramento delle finanze aziendali , oltre ai problemi di sostenibilità del debito. La creazione di nuove imprese , che farà ...

Nuove misure per combattere la disoccupazione Corriere del Ticino Renault Captur TCe 12V 100 CV Intens nuova a Venezia DEK:[3649754] NUOVO CAPTUR pronta consegna Motore Tce 100cv Allestimento INTENS con: Ruotino di scorta (€ 250,00) Cartografia Europa (-) Design cerchi in lega da 17'' Diamantati Grey BAHAMAS (€ 150,00 ...

Gli NFT come strumento di investimento diffuso: la democratizzazione dell’arte digitale Alle opere incorporate in NFT è riconosciuta la garanzia della provenienza e storia dell’opera d’arte tracciate sulla blockchain.

Al termine del Consiglio dei ministri del 7 ottobre sono state approvate lecontro Covid - 19 per il settore dello spettacolo e della cultura che entreranno in vigore da lunedì 11 ...... tenute a galla dadi emergenza e indebolite dalla crisi. Il deterioramento delle finanze aziendali , oltre ai problemi di sostenibilità del debito. La creazione diimprese , che farà ...DEK:[3649754] NUOVO CAPTUR pronta consegna Motore Tce 100cv Allestimento INTENS con: Ruotino di scorta (€ 250,00) Cartografia Europa (-) Design cerchi in lega da 17'' Diamantati Grey BAHAMAS (€ 150,00 ...Alle opere incorporate in NFT è riconosciuta la garanzia della provenienza e storia dell’opera d’arte tracciate sulla blockchain.