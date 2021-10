Le mobilitazione social in seguito al TikTok cancellato di Montemagno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Marco Montemagno, influencer che sui social condivide con centinaia di migliaia di follower i suoi contenuti su comunicazione e lavoro, ha pubblicato un video su TikTok che ha poi cancellato ma che non è passato di certo inosservato sui social. Nel video in questione, tra emoji di pere e pesche che alludono alle forme femminili, Montemango afferma che nel mondo del lavoro un profilo TikTok in cui vengono mostrati seno e sedere non è un buon biglietto da visita. Allude anche al fatto che tutte le giovani donne su TikTok non dovrebbero voler essere ricordate per come si scoprivano sui social quando sarà il momento di incidere le loro lapidi. Montemagno, che ha un seguito comunque nutrito – 174 mila solo su ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Marco, influencer che suicondivide con centinaia di migliaia di follower i suoi contenuti su comunicazione e lavoro, ha pubblicato un video suche ha poima che non è passato di certo inosservato sui. Nel video in questione, tra emoji di pere e pesche che alludono alle forme femminili, Montemango afferma che nel mondo del lavoro un profiloin cui vengono mostrati seno e sedere non è un buon biglietto da visita. Allude anche al fatto che tutte le giovani donne sunon dovrebbero voler essere ricordate per come si scoprivano suiquando sarà il momento di incidere le loro lapidi., che ha uncomunque nutrito – 174 mila solo su ...

