Le minacce al giornalista di Lobby Nera dopo la consegna della valigetta senza soldi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La seconda puntata dell’inchiesta di Fanpageè andata in onda ieri sera. Gli animi si sono scaldati più di una volta durante una puntata in cui, fondamentalmente, gli ospiti che prendevano le parti di Giorgia Meloni sostenevano che quello di Fanpage e Piazzapulita non fosse giornalismo. Oggi la redazione ha reso noto cosa è accadutol’atto che ha svelato l’identità delsotto copertura, lariempita non con denaro contante per finanziare i partiti protagonisti dell’indagine ma con libri sull’Olocausto e sulla Costituzione. Sono stati pubblicati gli screen dellealFanpage da parte di Jonghi Lavarini. LEGGI ANCHE >>> Meloni e VK, a Piazzapulita Crosetto dice ...

Dmitry Muratov Dmitry Muratov , invece, è unrusso, tra i fondatori e direttore del ...e arresti. L'agenzia russa Tass riporta le parole di Muratov dopo l'annuncio. La dedica è ......haters da tastiera che non hanno tardato a palesarsi sul mio profilo Facebook con insulti e. 'Evidentemente - scrive in una nota - dopo il fallimento deldi Fanpage, Salvatore ...Il 2 ottobre in Georgia si sono svolte le elezioni amministrative. Secondo una dichiarazione dell’osservatorio dell’Osce-Odihr (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa - Ufficio pe ...Milano, 8 ott. "Ho deciso di querelare Corrado Formigli per avermi attribuito frasi mai pronunciate con il solo obiettivo di falsificare la realtà e istigare gl ...