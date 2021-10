Le imitazioni di Tale E Quale Show di stasera, 8 ottobre, da Marco Mengoni ad Adele (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono state comunicate le imitazioni di Tale E Quale Show di stasera, venerdì 8 ottobre. Nel quarto appuntamento con il programma di Carlo Conti vedremo ancora i concorrenti alle prese con le imitazioni di artisti italiani ed internazionali. A trionfare nelle prime due puntate sono stati i Gemelli Di Guidonia che hanno poi ceduto la vetta della classifica di gradimento a Dennis Fantina, un volto molto noto ed apprezzato nella musica, complice il suo trionfo ad Amici di Maria De Filippi ormai diversi anni fa. Mentre i Gemelli Di Guidonia si troveranno ad imitare i Ricchi E Poveri, a Dennis Fantina toccherà il complito di imitare Fausto Leali ma gli occhi (e le orecchie) sono tutti puntati su Ciro Priello che si metterà alla prova con una complicatissima ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono state comunicate ledidi, venerdì 8. Nel quarto appuntamento con il programma di Carlo Conti vedremo ancora i concorrenti alle prese con ledi artisti italiani ed internazionali. A trionfare nelle prime due puntate sono stati i Gemelli Di Guidonia che hanno poi ceduto la vetta della classifica di gradimento a Dennis Fantina, un volto molto noto ed apprezzato nella musica, complice il suo trionfo ad Amici di Maria De Filippi ormai diversi anni fa. Mentre i Gemelli Di Guidonia si troveranno ad imitare i Ricchi E Poveri, a Dennis Fantina toccherà il complito di imitare Fausto Leali ma gli occhi (e le orecchie) sono tutti puntati su Ciro Priello che si metterà alla prova con una complicatissima ...

