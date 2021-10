Le elezioni di Torino dimostrano che il Pd non ha bisogno dei populisti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel trionfo del centrosinistra alle amministrative c’è un risultato che è allo stesso tempo sorprendente e simbolico. A Torino, Stefano Lo Russo, professore ordinario di Geologia al Politecnico di Torino e capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, è stato il candidato più votato, con il 43,86% delle preferenze (140.200 voti). È una sorpresa perché il rivale di centrodestra Paolo Damilano – candidato civico sostenuto con forza soprattutto dalla Lega – era considerato in netto vantaggio dai sondaggi, anche grazie a una campagna elettorale iniziata quasi un anno fa. Il consenso raccolto da Lo Russo è anche un risultato indicativo rispetto alla possibilità, per il Partito democratico, di valorizzare idee, programmi, persone senza fare accordi con il Movimento 5 stelle o altre forze populiste con le quali è difficile condividere valori e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel trionfo del centrosinistra alle amministrative c’è un risultato che è allo stesso tempo sorprendente e simbolico. A, Stefano Lo Russo, professore ordinario di Geologia al Politecnico die capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, è stato il candidato più votato, con il 43,86% delle preferenze (140.200 voti). È una sorpresa perché il rivale di centrodestra Paolo Damilano – candidato civico sostenuto con forza soprattutto dalla Lega – era considerato in netto vantaggio dai sondaggi, anche grazie a una campagna elettorale iniziata quasi un anno fa. Il consenso raccolto da Lo Russo è anche un risultato indicativo rispetto alla possibilità, per il Partito democratico, di valorizzare idee, programmi, persone senza fare accordi con il Movimento 5 stelle o altre forze populiste con le quali è difficile condividere valori e ...

