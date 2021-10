Le donne migliorano le aziende (e l’Italia) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le imprese con una forte presenza femminile hanno performance più elevate delle altre. Una lezione che dovrebbe valere per l'intero Paese. Le imprese che hanno almeno il 30% di donne collocate nei luoghi dove si decide vanno meglio delle altre. Non è una novità. In questo senso si erano espressi da tempo la Banca d'Italia, il Fondo monetario internazionale e il World economic forum, nonché innumerevoli studi di ricercatori e professori italiani. E lo ribadisce ora una ricerca effettuata dal Cerved rating agency: quando nei «board» delle aziende la percentuale della presenza femminile supera il 30%, si registrano migliori performance: profili di rischio inferiori e una leva finanziaria più bassa; e, quando «lei» è amministratrice delegata, cresce anche la redditività, il cosiddetto Mol. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ci dice, nella sua ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le imprese con una forte presenza femminile hanno performance più elevate delle altre. Una lezione che dovrebbe valere per l'intero Paese. Le imprese che hanno almeno il 30% dicollocate nei luoghi dove si decide vanno meglio delle altre. Non è una novità. In questo senso si erano espressi da tempo la Banca d'Italia, il Fondo monetario internazionale e il World economic forum, nonché innumerevoli studi di ricercatori e professori italiani. E lo ribadisce ora una ricerca effettuata dal Cerved rating agency: quando nei «board» dellela percentuale della presenza femminile supera il 30%, si registrano migliori performance: profili di rischio inferiori e una leva finanziaria più bassa; e, quando «lei» è amministratrice delegata, cresce anche la redditività, il cosiddetto Mol. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ci dice, nella sua ...

