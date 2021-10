Le cose da sapere su Madame X, il documentario di Madonna in onda su MTV (Di venerdì 8 ottobre 2021) È tutto pronto per il debutto in prima tv mondiale di Madame X, il documentario di Madonna, che porta sul piccolo schermo il suo ultimo tour teatrale. Madame X è anche il titolo del suo ultimo album, uscito nel 2019. In onda per la prima volta in tutto il mondo l’8 ottobre, in Italia viene trasmesso in prima serata da MTV. La pellicola è stata girata a Lisbona, e porta il pubblico a vivere un’esperienza decisamente avvincente, in cui Madonna è, appunto, Madame X, un agente segreto che gira il mondo lottando per la libertà. “Madame X è un agente segreto viaggia in tutto il mondo. Cambia identità. Combatte per la libertà. Porta la luce in luoghi bui. Lei è una ballerina. Una professoressa. Un capo di stato. Una casalinga. Una cavallerizza. Una ... Leggi su diredonna (Di venerdì 8 ottobre 2021) È tutto pronto per il debutto in prima tv mondiale diX, ildi, che porta sul piccolo schermo il suo ultimo tour teatrale.X è anche il titolo del suo ultimo album, uscito nel 2019. Inper la prima volta in tutto il mondo l’8 ottobre, in Italia viene trasmesso in prima serata da MTV. La pellicola è stata girata a Lisbona, e porta il pubblico a vivere un’esperienza decisamente avvincente, in cuiè, appunto,X, un agente segreto che gira il mondo lottando per la libertà. “X è un agente segreto viaggia in tutto il mondo. Cambia identità. Combatte per la libertà. Porta la luce in luoghi bui. Lei è una ballerina. Una professoressa. Un capo di stato. Una casalinga. Una cavallerizza. Una ...

