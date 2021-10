Lazio | Sarri spreme i suoi | Immobile ancora assente

(Di venerdì 8 ottobre 2021) FORMELLO - Tanti assenti per via degli impegni delle nazionali, ma Mauriziofa sul serio in allenamento e chiede il massimo. Nonostante manchino all'appello Acerbi, Milinkovic, Raul Moro, ...

FORMELLO - Tanti assenti per via degli impegni delle nazionali, ma Maurizio Sarri fa sul serio in allenamento e chiede il massimo. Nonostante manchino all'appello Acerbi, Milinkovic, Raul Moro, Marusic, Strakosha, Hysaj, Muriqi, Kamenovic e Akpa Akpro, la squadra lavora intensamente. Il rinnovo di Immobile e Acerbi illumina la settimana della Lazio mentre i top player della squadra sono impegnati con le rispettive nazionali ...