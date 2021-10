Lazio, Lotito di nuovo a processo per il caso tamponi il 19 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) caso tamponi, il 19 ottobre, Lotito e i medici Pulcini e Rodia saranno processati di nuovo dalla Corte Federale d’Appello La Corte Federale d’Appello riprocesserà il presidente Lotito e i medici Pulcini e Rodia su rinvio del Collegio di Garanzia del CONI con sentenza del 7 settembre. Come ricorda il Corriere dello Sport, il collegio li aveva sollevati dalle accuse più gravi, sentenziando inoltre che «la procedura di ricerca dei contatti è di esclusiva competenza dell’autorità di sanità pubblica». A loro è stato contestato il fatto di aver fatto giocare e sedere in panchina Immobile – nella gara contro il Torino – e Djavan Anderson – contro la Juventus -. «Tali condotte possono assumere rilevanza disciplinare con specifico e limitato riferimento all’impiego dei giocatore ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021), il 19e i medici Pulcini e Rodia saranno processati didalla Corte Federale d’Appello La Corte Federale d’Appello riprocesserà il presidentee i medici Pulcini e Rodia su rinvio del Collegio di Garanzia del CONI con sentenza del 7 settembre. Come ricorda il Corriere dello Sport, il collegio li aveva sollevati dalle accuse più gravi, sentenziando inoltre che «la procedura di ricerca dei contatti è di esclusiva competenza dell’autorità di sanità pubblica». A loro è stato contestato il fatto di aver fatto giocare e sedere in panchina Immobile – nella gara contro il Torino – e Djavan Anderson – contro la Juventus -. «Tali condotte possono assumere rilevanza disciplinare con specifico e limitato riferimento all’impiego dei giocatore ...

