Lazio, caso tamponi: quando ci sarà il nuovo processo (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA - Si riparte da un nuovo processo. Il prossimo 19 ottobre Lotito e i medici Pulcini e Rodia verranno riprocessati dalla Corte Federale D'Appello sul caso dei tamponi in casa Lazio. Il Collegio di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA - Si riparte da un. Il prossimo 19 ottobre Lotito e i medici Pulcini e Rodia verranno riprocessati dalla Corte Federale D'Appello suldeiin casa. Il Collegio di ...

Advertising

ZZiliani : Piaccia o no, chi è uscito con le ossa rotte nel match #Gravina-#Lotito (o se preferite FJGC-Lazio) è il presidente… - acmilan : Three cheers for @jksheva7! #OnThisDay in ‘99 he scored his first hat-trick with us ?? 'Non è un brasiliano però,… - Agenzia_Ansa : Caso Gren pass Pippo Franco, 'auspico che si faccia subito chiarezza', dice l'assessore alla Sanità del Lazio, Al… - MediasetTgcom24 : Delitto Cerciello Rega, trovato morto in casa Sergio Brugiatelli: era il testimone chiave #SergioBrugiatelli… - piave79 : I servizi….quelli seri @TartaFrecciata -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio caso Lazio, caso tamponi: quando ci sarà il nuovo processo ROMA - Si riparte da un nuovo processo. Il prossimo 19 ottobre Lotito e i medici Pulcini e Rodia verranno riprocessati dalla Corte Federale D'Appello sul caso dei tamponi in casa Lazio. Il Collegio di Garanzia del Coni, con sentenza dello scorso 7 settembre, ha rinviato il caso tamponi alla Corte della Figc ai fini della nuova valutazione della misura ...

Delitto Cerciello Rega, trovato morto in casa Sergio Brugiatelli: era il testimone chiave commenta E' stato trovato morto nella sua casa nel quartiere Marconi, a Roma, Sergio Brugiatelli, il 49enne testimone chiave dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega . Il ...

Lazio, caso tamponi: quando ci sarà il nuovo processo Corriere dello Sport.it Pandora Papers: delazione o segnalazione? La strada verso un tax whistleblowing A distanza di circa cinque anni dalla pubblicazione dei noti Panama Papers, quando fu trafugato il server dello studio panamense Mossak-Fonseca, e dopo circa sette anni dai noti Lux-Leaks, per opera d ...

Rassegna stampa IL DIARIO. La vittoria del falco e il nulla di una classe politica da osteria social Mentre il dibattito politico locale scade al livello di osteria social, sia pure con la forza di un sussurro, quasi due giorni dopo la notizia della sentenza del Tar, il sindaco Tedesco ha fatto senti ...

ROMA - Si riparte da un nuovo processo. Il prossimo 19 ottobre Lotito e i medici Pulcini e Rodia verranno riprocessati dalla Corte Federale D'Appello suldei tamponi in casa. Il Collegio di Garanzia del Coni, con sentenza dello scorso 7 settembre, ha rinviato iltamponi alla Corte della Figc ai fini della nuova valutazione della misura ...commenta E' stato trovato morto nella sua casa nel quartiere Marconi, a Roma, Sergio Brugiatelli, il 49enne testimone chiave dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega . Il ...A distanza di circa cinque anni dalla pubblicazione dei noti Panama Papers, quando fu trafugato il server dello studio panamense Mossak-Fonseca, e dopo circa sette anni dai noti Lux-Leaks, per opera d ...Mentre il dibattito politico locale scade al livello di osteria social, sia pure con la forza di un sussurro, quasi due giorni dopo la notizia della sentenza del Tar, il sindaco Tedesco ha fatto senti ...