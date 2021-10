Lavoro | Landini Cgil chiede proroga blocco licenziamenti fino a fine anno

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Per noi c'e' sul tavolo anche il problema della riforma fiscale e la riforma delle pensioni, e poi vedo che il decreto sulle delocalizzazioni non e' stato ancora fatto, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Lavoro: Landini (Cgil) chiede proroga blocco fino a fine anno - LaMokaespresso : RT @CorrCalabria: Landini: «La lotta alla ‘ndrangheta parte dal diritto al lavoro» – VIDEO - rossellaronconi : Sicurezza sul lavoro, #Landini stamattina su #Rai1 : 'Il 13 novembre, manifestazione sindacale a Roma per sostenere… - infoitinterno : Lavoro, Landini: “Pd condivida proposta di proroga al blocco dei licenziamenti” - solodenti : Lavora in rai, pagato dai contribuenti e sta su twitter durante l'orario di lavoro. @polizia @landini @brunettaaaa -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Landini

LAPRESSE

Dice infatti: "C'è un serio problema di metodo con Draghi: inaccettabile confrontarsi solo ... Su temi come quelli del, della discriminazione sociale, del rispetto della Costituzione non ...... ha dichiarato uscendo dall'incontro il segretario della Cgil, Maurizio. Insomma, una ...Luigi Sbarra - che sul tema delle pensioni si apra un vero confronto con il ministero dele con il ...Per noi c'e' sul tavolo anche il problema della riforma fiscale e la riforma delle pensioni, e poi vedo che il decreto sulle delocalizzazioni non e' stato ancora fatto, afferma Landini landini, blocco ...(LaPresse) Il blocco dei licenziamenti "scade il 31 ottobre, chiediamo la proroga fino alla fine dell'anno per il settore dei se+rvizi, del commercio e del ...