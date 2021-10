Lavoro, 37mila nuovi posti di lavoro con successo incentivo Resto al Sud (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – E’ record a settembre pe l’incentivo Resto al Sud, dedicato a coloro che vogliano avviare un’attività imprenditoriale nel Mezzogiorno. Oltre 440 i progetti approvati a settembre, che si afferma come il miglior mese dall’avvio delle agevolazioni a gennaio 2018, portando il totale degli interventi a circa 10mila. Gli investimenti attivati sono complessivamente pari a 690 milioni di euro ed i finanziamenti già erogati sono pari a 400 milioni di euro, per una ricaduta occupazionale che sfiora i 37mila nuovi posti di lavoro. Un risultato che è frutto anche dei tempi rapidissimi di risposta assicurati da Invitalia ai neoimprenditori, che sono significativamente inferiori ai 60 giorni previsti dalla normativa. Il dato conferma, quindi, l’efficacia del mix ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – E’ record a settembre pe l’al Sud, dedicato a coloro che vogliano avviare un’attività imprenditoriale nel Mezzogiorno. Oltre 440 i progetti approvati a settembre, che si afferma come il miglior mese dall’avvio delle agevolazioni a gennaio 2018, portando il totale degli interventi a circa 10mila. Gli investimenti attivati sono complessivamente pari a 690 milioni di euro ed i finanziamenti già erogati sono pari a 400 milioni di euro, per una ricaduta occupazionale che sfiora idi. Un risultato che è frutto anche dei tempi rapidissimi di risposta assicurati da Invitalia ai neoimprenditori, che sono significativamente inferiori ai 60 giorni previsti dalla normativa. Il dato conferma, quindi, l’efficacia del mix ...

