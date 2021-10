Lavorare troppo compromette la salute del cuore (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un recente studio ha dimostrato che Lavorare troppo aumenta i rischi d’insorgenza di patologie cardiache. Vediamo insieme i dati raccolti, e osserviamo le possibili cause. Lavorare troppo potrebbe causare problemi cardiaci. Un gruppo di ricercatori finlandesi dell’Istituto di Medicina Occupazionale di Helsinki, in collaborazione con colleghi dell’University College di Londra, ha analizzato i dati di oltre 7000 impiegati londinesi, seguendoli per oltre dieci anni per capire se le ore di lavoro giornaliere potessero essere correlate in qualche modo a rischi per l’apparato cardiovascolare. Lo studio ha rilevato che, mentre 9 ore di lavoro giornaliere non sembrano comportare un rischio superiore rispetto a giornata lavorativa di 8 ore, chi lavora quotidianamente 10 ore ha una probabilità del 45% superiore di andare ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un recente studio ha dimostrato cheaumenta i rischi d’insorgenza di patologie cardiache. Vediamo insieme i dati raccolti, e osserviamo le possibili cause.potrebbe causare problemi cardiaci. Un gruppo di ricercatori finlandesi dell’Istituto di Medicina Occupazionale di Helsinki, in collaborazione con colleghi dell’University College di Londra, ha analizzato i dati di oltre 7000 impiegati londinesi, seguendoli per oltre dieci anni per capire se le ore di lavoro giornaliere potessero essere correlate in qualche modo a rischi per l’apparato cardiovascolare. Lo studio ha rilevato che, mentre 9 ore di lavoro giornaliere non sembrano comportare un rischio superiore rispetto a giornata lavorativa di 8 ore, chi lavora quotidianamente 10 ore ha una probabilità del 45% superiore di andare ...

