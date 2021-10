Laura Torrisi stanca di entrare e uscire dalla sala operatoria | parla della sua malattia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ a Verissimo cheraccontasua, l’endometriosi. Sui social ha mostrato solo una parte delle sue sofferenze ma a Verissimo confida che è entrata è uscita così tante volteche è destabilizzata, che non può più fare molte altre operazioni. E’ sempre bellissima e la sua forza è Martina, la figlia natastoria d’amore con Leonardo Pieraccioni.spiega che l’endometriosi è unacronica invalidante, sia fisicamente che psicologicamente e che purtroppo lei l’ha scoperta in ritardo. E’ sul suo libro P.S. Scrivimi sempre che ripercorre il calvario che la riguarda,diagnosi avvenuta nel 2009 a oggi. Era già a uno ...

Advertising

IsaeChia : Laura Torrisi ospite a #Verissimo parla della sua malattia: “Entrare e uscire dalla sala operatoria è stato destabi… - SMSNEWSOFFICIAL : A “VERISSIMO” LAURA TORRISI: “Entrare e uscire dalla sala operatoria è destabilizzante” - RFS_It : ?? Prossima uscita ?? #PSScrivimiSempre di #LauraTorrisi & #SaraGazzini ?? Clicca qui ?? #romanticamentefantasy… - rossomike1966 : @SkySport Complimenti.. sbandierare così un mancato rinnovo..per una piazza come Firenze..vuol dire mettere alla go… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

Isa e Chia

Subito dopo sarà presente in studio l'attriceper raccontare la sua carriera, dagli inizia al Grande Fratello fino all'amore con Pieraccioni, passando per il suo ruolo di mamma e la ...Noi per Giarre : Blac Martina, Catalano, Currenti Rosy, Facchi Zaira, La Spina Rossella, ... Novelli Maria, Sapienza Venera Cecilia, Spampinato Viviana, Strazzeri Carmelo,Mirella. ...Laura Torrisi racconta il suo calvario in tv, parla della sua malattia. Nel 2009 le è stata diagnosticata l’endometriosi. E’ stata costretta all’intervento già parecchie volte. A Verissimo confessa: “ ...Laura Torrisi ospite a Verissimo parla della sua malattia: "Entrare e uscire dalla sala operatoria è stato destabilizzante". Laura Torrisi, sarà ospite domani a Verissimo per presentare il suo libro P ...