Latina | arrestato 30enne con mezzo kg di ecstasy | “Pronto per essere spacciato”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’hanno trovato in possesso di circa 500 gr di. Droga già confezionata in dosi e pronta permessa in vendita sulla piazza dello spaccio locale. Un moldavo di 30 anni è statooggi dagli agenti del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisternaper traffico di sostanze psicotrope. Il ragazzo non è nuovo alle forze dell’ordine. Il trentenne ha già precedenti specifici per spaccio di droga. Leggi anche: Roma Napoli e Roma Nettuno, da domani riprende la circolazione ferroviaria Spaccio di, la droga trovata in casa I poliziotti del commissariato, con l’aiuto delle unità cinofile della Polizia di Stato di Nettuno, hanno rinvenuto la droga nell’abitazione dell’. Anche se non è stato facile. L.M., queste le iniziali ...

Nascondeva in casa 500 grammi di ecstasy già confezionata in dosi e pronta per essere venduta. La sostanza stupefacente era nascosta all'interno di panni ...
La Polizia di Cisterna ha arrestato un uomo di origine moldave di 30 anni per traffico di sostanze psicotrope. E' stato infatti trovato in possesso di circa 500 gr di ecstasy, già confezionata in dosi ...