L’Assessore regionale Caputo in visita all’azienda “Agrisemi Minicozzi” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La Regione Campania è orientata a rafforzare le filiere rappresentative, compresa quella cerealicola, e ad accompagnare le aziende in questa fase di sostegno alla competitività. Il nuovo Psr, del quale stiamo ragionando anche con un comitato di esperti, avrà come obiettivo non solo la sostenibilità ambientale e l’innovazione ma anche l’intento di incrementare la redditività delle imprese”. Lo ha detto L’Assessore regionale campano all’Agricoltura Nicola Caputo visitando, a sei anni dall’alluvione, la “Agrisemi Minicozzi” nell’area Asi di Ponte Valentino a Benevento “un’azienda – ha sottolineato Caputo – che si è ripresa con le proprie forze senza aver ottenuto un sostegno adeguato da parte del pubblico”. Ad accogliere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La Regione Campania è orientata a rafforzare le filiere rappresentative, compresa quella cerealicola, e ad accompagnare le aziende in questa fase di sostegno alla competitività. Il nuovo Psr, del quale stiamo ragionando anche con un comitato di esperti, avrà come obiettivo non solo la sostenibilità ambientale e l’innovazione ma anche l’intento di incrementare la redditività delle imprese”. Lo ha dettocampano all’Agricoltura Nicolando, a sei anni dall’alluvione, la “” nell’area Asi di Ponte Valentino a Benevento “un’azienda – ha sottolineato– che si è ripresa con le proprie forze senza aver ottenuto un sostegno adeguato da parte del pubblico”. Ad accogliere ...

anteprima24 : ** L’Assessore regionale Caputo in visita all’azienda “Agrisemi Minicozzi” ** - ilvaglio1 : L’Assessore regionale Caputo in visita all’azienda “Agrisemi Minicozzi” #alluvione #agrisemiminicozzi… - MarzioMarzorati : RT @ParcoNordMilano: I parchi come luoghi in cui attivare politiche di settori trasversali dalla tutela e promozione delle #areeprotette al… - NTR24 : L’Assessore regionale Caputo in visita all’azienda “Agrisemi Minicozzi” a sei anni dall’alluvione… - TV7Benevento : A sei anni dall'alluvione, l’Assessore regionale Caputo in visita all’azienda “Agrisemi Minicozzi” ... -