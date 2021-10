L'ascensore è rotto, disabile non può votare: 'Cambi seggio'. L'odissea di Riky alle urne (Di venerdì 8 ottobre 2021) 'L' ascensore è rotto, vada in un seggio dove si vota al piano terra'. Inizia così l'odissea di Riccardo Massimini detto Riky, romano 24 anni il prossimo lunedì, malato di leucemia da quando aveva 7 ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) 'L', vada in undove si vota al piano terra'. Inizia così l'di Riccardo Massimini detto, romano 24 anni il prossimo lunedì, malato di leucemia da quando aveva 7 ...

Advertising

frxgilepieces : se rimane l'ultimo pezzo del mio dolce preferito te lo lascio, se devi fare una commissione noiosa ti accompagno, s… - LolaLol937 : RT @Patron_Pablo_: @Biancaneuro @LoPsihologo E soprattutto quando c’è speranza di dargli un’esistenza dignitosa tra genitori sani di mente… - riduc : L'ascensore rotto e sette piani di scale a piedi, stasera, proprio non me li meritavo. - DorinaPorzio : RT @FanTedua: “Ho le tue chiavi Come i proprietari Citofono rotto, l'ascensore anche, sto alle popolari” Tedua - FanTedua : “Ho le tue chiavi Come i proprietari Citofono rotto, l'ascensore anche, sto alle popolari” Tedua -